Мэр Киева Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью около $6 млн Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в Гамбурге, площадь которого составляет 750 квадратных метров, а стоимость более 227,6 миллиона гривен (около шести миллионов долларов), сообщает издание «Страна.