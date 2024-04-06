Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Daddy Bo
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Минюст внес в список иноагентов писателя Михаила Веллера*

Минюст внес в список иноагентов писателя Михаила Веллера*

Министерство юстиции РФ добавило в список иноагентов писателя Михаила Веллера*, предпринимателя Анастасию Татулову*, «Российское социалистическое движение»* (РСД) и два ООО: «Большая семерка»* и «Институт нейрокогнитивных исследований»*.

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