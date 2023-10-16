Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Пашинян похитрее Зеленского, он не хочет оказаться в положении украины,. России нужно внимательно следить за этим тип...Пашинян: Армения ...
  • Иванов
    Удивляюсь почему армяне до сих пор не убили пашиняна. Просрал все.Пашинян: Армения ...
  • Зоя
    ощущение,будто Байден президент Армении...Пашинян: Ереван о...

Украинские платежи по кредитам МВФ впервые приблизились к отметке в $1 млрд

Украинские платежи по кредитам МВФ впервые приблизились к отметке в $1 млрд

Украинские платежи по кредитам, которые выдал Международный валютный фонд (МВФ) впервые приблизились к отметке в $1 млрд - за сентябрь украинский минфин выплатил $882 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нацбанка страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх