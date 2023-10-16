Украинские платежи по кредитам МВФ впервые приблизились к отметке в $1 млрд

Украинские платежи по кредитам, которые выдал Международный валютный фонд (МВФ) впервые приблизились к отметке в $1 млрд - за сентябрь украинский минфин выплатил $882 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нацбанка страны.