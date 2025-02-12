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Трамп заявил, что очень признателен Путину за освобождение Марка Фогеля

Трамп заявил, что очень признателен Путину за освобождение Марка Фогеля

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что очень признателен президенту Владимиру Путину за освобождение осужденного в Российской Федерации американца Марка Фогеля, назвал соответствующую договоренность «очень справедливой и разумной».

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