Трамп заявил, что очень признателен Путину за освобождение Марка Фогеля

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что очень признателен президенту Владимиру Путину за освобождение осужденного в Российской Федерации американца Марка Фогеля, назвал соответствующую договоренность «очень справедливой и разумной».
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