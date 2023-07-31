Читаю тут историю про женскую «раскоряку», иначе не назовешь. Потому что если от мужчины требуется быть просто добытчиком, и без дополнительных пунктов в договоре мелким шрифтом, то у женщин эти пункты имеются, да еще как.
Женская «раскоряка»: и деньги заработай, и от дома не отходи
Комментарии
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Ирина52
Лучше всего замуж не выходить. Или разводиться при таком подходе со стороны мужа.Тогда и раскоряки не будет.
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20 час.
Татьяна Кибишева
Проблем много, государство озабочено демографией, а решать ничего не хочет, только хотелки озвучивает.
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19 час.
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