Обозреватель Латышев: поведение Харрис напоминает шизофрению

Поведение вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис напоминает гебефреническую шизофрению, при которой у взрослого человека прослеживаются яркие черты детского дурашливого поведения.
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