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Обозреватель Латышев: поведение Харрис напоминает шизофрению

Обозреватель Латышев: поведение Харрис напоминает шизофрению

Поведение вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис напоминает гебефреническую шизофрению, при которой у взрослого человека прослеживаются яркие черты детского дурашливого поведения.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
А где умных брать то? Эйфория прошла умные теперь из пиндосии сваливают. Вот дурочки во власть и лезут. Судьба.
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