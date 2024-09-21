«Он сразу стал тут своим» Голы, семечки и водка: каким был Луис Робсон — первый бразильский легионер «Спартака»

В новейшей истории московского «Спартака» были такие запоминающиеся футболисты, как Алекс, Веллитон, Фернандо, однако, услышав словосочетание «легионер из Бразилии», многие болельщики первым делом подумают не о них, а о другом представителе южноамериканской страны — Луисе Робсоне.