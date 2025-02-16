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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме считают, что ЕГЭ однозначно нужно отменить

В Госдуме считают, что ЕГЭ однозначно нужно отменить

По мнению Ярослава Нилова, отменять систему ЕГЭ следует постепенно Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что ЕГЭ в России необходимо отменить, но делать это следует постепенно.

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