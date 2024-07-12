Хельмут Марко подтвердил, что Red Bull имеет право уволить Переса

Хельмут Марко подтвердил, что Red Bull имеет право уволить ПересаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко не стал отрицать, что чемпионская команда Формулы 1 может расторгнуть соглашение с Серхио Пересом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии