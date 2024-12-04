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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры группировки войск «Север» установили понтонную переправу в приграничном районе Курской области

Военные инженеры группировки войск «Север» установили понтонную переправу в приграничном районе Курской области

Она необходима для обеспечения прохождения военной и гражданской техники через водную преграду. .

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