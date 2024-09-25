Аналитик Савельев: Красная рыба и красная икра к Новому году подорожают на 10-15%

Розничные цены на красную рыбу и красную икру к Новому году вырастут на 10-15%. Таким прогнозом с Общественной службой новостей поделился руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
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