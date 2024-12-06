После звонка Герасимова в Пентагон ВСУ перестали бить по России ракетами ATACMS

Ural Karahanow Наш НГШ дал понять американцам, что стрельбы в Средиземном море будут ракетами, а не на компьютере и можем случайно попасть по авианосцу или ещё куда-то. Случайно. На флотах РФ ведь новый учебный год начался.

ЛК Любовь Кузьмина Авианосец "Трумен" слинял из Средиземного моря, а то бы могли промахнуться на учениях и ага. Смелее надо быть нашим в воспитании амеров, только и всего. Первый раз можно предупредить, но уж во второй раз нужны реальные воспитательные процессы, иначе нашим словам грош цена.