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Несекретные материалы

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После звонка Герасимова в Пентагон ВСУ перестали бить по России ракетами ATACMS

После звонка Герасимова в Пентагон ВСУ перестали бить по России ракетами ATACMS

ВСУ, имеющие на вооружении американские ракеты ATACMS, перестали их использовать после того, как начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов позвонил главе Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльзу Брауну.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Наш НГШ дал понять американцам, что стрельбы в Средиземном море будут ракетами, а не на компьютере и можем случайно попасть по авианосцу или ещё куда-то. Случайно. На флотах РФ ведь новый учебный год начался.
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21 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Авианосец &quot;Трумен&quot; слинял из Средиземного моря, а то бы могли промахнуться на учениях и ага. Смелее надо быть нашим в воспитании амеров, только и всего. Первый раз можно предупредить, но уж во второй раз нужны реальные воспитательные процессы, иначе нашим словам грош цена.
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20 час.
Игорь Васиков
ВСУ никогда не били АТАКОМСом. У них их нет и небыло никогда. Только НАТОвские военные могут и делают это.
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18 час.

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