Владислав Овчинский: началось благоустройство у метро "Воронцовская"

В Обручевском районе Москвы начато благоустройство пешеходного маршрута у метро "Воронцовская". Владислав Овчинский сообщил, что девелопер Level Group озеленит территорию и создаст зоны отдыха около строящегося бизнес-центра на улице Академика Семенихина.
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