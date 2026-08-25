Владислав Овчинский: началось благоустройство у метро "Воронцовская"

В Обручевском районе Москвы начато благоустройство пешеходного маршрута у метро "Воронцовская". Владислав Овчинский сообщил, что девелопер Level Group озеленит территорию и создаст зоны отдыха около строящегося бизнес-центра на улице Академика Семенихина.