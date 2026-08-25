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Царьград

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Владислав Овчинский: началось благоустройство у метро "Воронцовская"

Владислав Овчинский: началось благоустройство у метро "Воронцовская"

В Обручевском районе Москвы начато благоустройство пешеходного маршрута у метро "Воронцовская". Владислав Овчинский сообщил, что девелопер Level Group озеленит территорию и создаст зоны отдыха около строящегося бизнес-центра на улице Академика Семенихина.

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