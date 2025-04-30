Число звонков в карельский центр занятости выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом

В Карелии резко увеличилось количество обращений в службу занятости в начале 2025 года. Если в конце прошлого года операторы принимали около 23 звонков в день, то сейчас эта цифра выросла до 41 звонка ежедневно.
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