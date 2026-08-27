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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник Узбекистана Урозов о Роналду: «Не почувствовал, что от него всегда хорошо пахнет. Криштиану – машина, профессионал своего дела»

Защитник « Рубина » и сборной Узбекистана  Жахонгир Урозов  высказался об игре против Криштиану Роналду на ЧМ-2026 .

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