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Депутаты попросили проверить рост цен на авиабилеты

Депутаты попросили проверить рост цен на авиабилеты

Депутаты Госдумы, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова и председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг попросили Федеральную антимонопольную службу проверить рост цен на авиабилеты, сообщают «Известия».

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