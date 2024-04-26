Депутаты попросили проверить рост цен на авиабилеты

Депутаты Госдумы, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова и председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг попросили Федеральную антимонопольную службу проверить рост цен на авиабилеты, сообщают «Известия».
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