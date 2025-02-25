В Госдуме разъяснили права граждан при операциях с долларами старого образца

Решение об отказе или приеме валюты остается за банком.фото: unsplash.com/@igalnessРешение об отказе или приеме американских долларов остается за банком, однако в случае выдачи банкнот старого образца клиенту надо обратиться к руководству отделения с требованием заменить их на новые.