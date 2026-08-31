ГЕРМАНИЯ БЕЗ "НАРОДНЫХ АВТО", ФРАНЦУЗЫ БЕЗ ВИНА: ЦЕНА ЗА ОТКАЗ ОТ РОССИИ СТАЛА ДЛЯ ЕВРОПЫ СТРАШНОЙ

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Старушка Европа уже одной ногой в могиле.
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чему радуетесь,пропагандонские дебилы? Голодному или инфицированномму ненавистью к русским западному обывателю легче продать необходимость войны.Не в первый раз.Путинское многолетнее сюсюканье дало свои ядовитые всходы. Они,суки,уже и не скрывают,что будет новый Дранг нах Остен.И что Россия?...
Не нужно врага недооценивать. И читать такие псевдопатриотические пропагандистские статьи. О том, как у нас все хорошо и у них всё плохо. Европа ещё сильна, готовится к войне с нами и нужно не хихикать на ними, дескать, дурачки, как им плохо без российского газа, а готовить нашу экономику к новой Великой отечественной войне. И нужно понимать, что в этот раз на стороне Германии будут ещё США и Великобритания. И я сомневаюсь, что Китай нам по ленд-лизу будет танки и снаряды поставлять.
Финны такую страну просрали. Пока с нами дружили они как сыр в масле катались. Круче чем у них социалка была только в монархиях Персидского залива, а доходы у работающих были очень даже приличные по сравнению с многими другими странами Европы. Теперь там все очень не хорошо. Знакомые уже думают что пора обратно в Россию возвращаться. Держат только дом купленный в ипотеку и двое малолетних детей которые там родились.
Вытащили 2025 год, уже 2026 к концу подходит, а курилка жив
Да как-то и насрать на них, на себя кума оборотись - поводов для ликования никаких нет. Образование, медицина,наука, промышленость, сельское хозяйство.... печально всё. Ой ! извините, не всё - милиардеров стало больше . Ура ! Народ ликует.
Раз молчит народ, то, значит согласны с действием своих властей. Соответственно и должно быть решение........
ВСЁ, что поддерживает бандеровщину, должно ДОХНУТЬ и должно СДОХНУТЬ!!