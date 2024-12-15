В Моршанске предпринимателя оштрафовали на 400 тысяч рублей за "невнимательность"

Моршанский районный суд взыскал штраф с индивидуального предпринимателя в размере 400 тысяч рублей. Во время проверки установлено, что предприниматель наняла в качестве подсобного рабочего иностранного гражданина.
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