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    Товарищ  Сталин не только находил авторов ошибок, но и сам иногда очень даже ошибался. Иногда ошибался и в людях. Во ...Зачем Боррель реш...
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Зачем Боррель решил оскорбить Россию

Зачем Боррель решил оскорбить Россию

  Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».

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Комментарии
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Ольга Каширина
Он больше себя оскорбил, сославшись на Обаму.  Сам Боррель и   сказать ничего толкового не может.
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13 час.
Ольга Каширина
Товарищ  Сталин не только находил авторов ошибок, но и сам иногда очень даже ошибался. Иногда ошибался и в людях. Во Власове, например.
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10 час.

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