Зачем Боррель решил оскорбить Россию

Он больше себя оскорбил, сославшись на Обаму. Сам Боррель и сказать ничего толкового не может.

Ольга Каширина

Товарищ Сталин не только находил авторов ошибок, но и сам иногда очень даже ошибался. Иногда ошибался и в людях. Во Власове, например.