Северный ветер: офицеры ВСУ привязывают своих солдат к деревьям и убивают

Вера смелых

Жабогадюкинг. Выполняется повеление хозяев - "До последнего усраинца". И это хорошо. Отказываться идти в бой, если ты уже в армии, это , по сути, ... хмм...неправомочное действие. Но ведь тупой селюк этого не понимает. Если ты попал в эту мясорубку против своей аоли, ищи активные методы сопротивления, а они у тех, кто с мозгами дружит, есть. Скакуасы же только и способны, что держа автомат , хотя бы с одним рожков, говорить командиру - Я не пойду. Дебилы йододефицитные. Туда им и дорога!