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Северный ветер: офицеры ВСУ привязывают своих солдат к деревьям и убивают

Северный ветер: офицеры ВСУ привязывают своих солдат к деревьям и убивают

В Сумской области нашли тела украинских солдат, отказавшихся идти в бой. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

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Комментарии
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Вера смелых
Жабогадюкинг. Выполняется повеление хозяев - &quot;До последнего усраинца&quot;. И это хорошо.     Отказываться идти в бой, если ты уже в армии, это , по сути, ... хмм...неправомочное действие. Но ведь тупой селюк этого не понимает. Если ты попал в эту мясорубку против своей аоли, ищи активные методы сопротивления, а они у тех, кто с мозгами дружит, есть.  Скакуасы же только и способны, что держа автомат , хотя бы с одним рожков, говорить командиру - Я не пойду. Дебилы йододефицитные. Туда им и дорога!
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