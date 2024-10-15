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От пожизненного до помилования – что ждет участников вооруженных мятежей в России

От пожизненного до помилования – что ждет участников вооруженных мятежей в России

Госдума приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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