Пролетающие звёзды могут «сломать» Солнечную систему: Новое исследование говорит, что риск оказался серьёзнее, чем предполагали

Представьте себе Солнечную систему как идеально отлаженный часовой механизм. Каждая планета движется по своей выверенной орбите, Солнце спокойно сияет в центре — картина космической гармонии, не правда ли? Долгое время именно так мы её и воспринимали.
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