В жизни круче, чем в сериалах: дочь поймала убийцу отца через 25 лет после преступления

Ради этого ей пришлось пройти обучение и стать полицейской. И она добилась своего. Жизлейн Силва де Деус, фото: Nova 1Убийцы, за которыми охотится целое поколение потомков, — невероятно востребованная тема в современной литературе, кино и сериалах.