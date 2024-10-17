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В жизни круче, чем в сериалах: дочь поймала убийцу отца через 25 лет после преступления

В жизни круче, чем в сериалах: дочь поймала убийцу отца через 25 лет после преступления

Ради этого ей пришлось пройти обучение и стать полицейской. И она добилась своего. Жизлейн Силва де Деус, фото: Nova 1Убийцы, за которыми охотится целое поколение потомков, — невероятно востребованная тема в современной литературе, кино и сериалах.

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