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Разбор приговора Сталина детям

Разбор приговора Сталина детям

Приказ 3/598 Сталин приказал расстреливать детей! Да-да, именно так поздравил страну с Днем Защиты Детей журналист Невзоров.

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Георгий Михалев
Оказывается палач всех народов святой был.
Александр
Он просто не был палачом.
Boris Max
Чем дольше Невзоров на свободе, тем больше он принесёт бед нашему народу.
olga ostrogliadova
Невзоров еще тот гад...
Вячеслав Долинин
Бывшее доверенное лицо Путина Неврозов никак не может быть причислен к либералам.
Михаил Андреев
Он не либер а просто убогое чмо пропитанное ложью ,ядом,желчью,гноем и говнищем .
валерий двойнишников
Он такой же лжец, как и том, кто ему доверился!
валерий двойнишников
Вот такие на сегодня власти и нужны))
Малик Гумеров
Деградация Невзорова , как человека , уже зашкаливает !
Александр Третьяк
Как же этим пидо..сам Сталин покоя не дает
валерий двойнишников
Россия сегодня-страна самых "эффективных" менеджеров в мире-обманом превратившие наибогатейшию Державу в невиданную нищете...Вот и не дает покоя Сталин!!!
Насырова Наталья
Да уж, уши вянут, слушая его.
Валерий Пашнин
А перевертыши вроде Невзорова все так работают и пишут.
валерий двойнишников
Так перевертыш Невзоров и работает и пишет для перевертышей-все по "закону"
Надежда Хабарова
Была бы цензура и не было бы такой чудовищно - безрассудной, фальшивой вакханалии невзоровых.
валерий двойнишников
Так власть и есть безрассудной фальшивой....
Strannik Weid
Все инфу от либерасни нужно перепроверять на три раза
Светлана Снегина
у конюха окончательно крыша улетела. по нему плачет Кащенка.
Искандер
Так он в своё время от армии в психушке отсиживался. Похоже - рецидив...
Walery
Блин, обидно как запросто обманывались с 1985 года - горбачев, яковлев, солженицын, новодворская, невзоров, "Взгляд", Демвыбор, ельцин, немцов "эхо москвы" и мн. мн. др., ... пора всех на каторгу, на Сахалин строить тоннель. Иначе страна плохо кончит. Сталину и Советскому народу победить в Отечественной войне не последнюю роль обеспечил именно 1937 год. Нет страшнее врага нежели "пятая колона". Докажите, что невзоров не работает на ЦРУ... Неужели он такой малообразованный и составил такую туфту? Ему рекомендовали или даже предложили просто озвучить антисоветчину. Очевидно настает время для работы политической полиции...
Walery
Блин, обидно как мы запросто обманывались с 1985 года - горбачев, яковлев, солженицын, новодворская, невзоров, "Взгляд", Демвыбор, ельцин, немцов "эхо москвы" и мн. мн. др., ... пора их всех на каторгу, на Сахалин строить тоннель. Иначе страна плохо кончит. Сталину и Советскому Народу победить в Отечественной войне не последнюю роль обеспечил именно 1937 год. Нет страшнее врага нежели "пятая колона". Докажите, что невзоров не работает на ЦРУ... Неужели он такой малообразованный и сам составил такую туфту? Ему рекомендовали или даже предложили просто озвучить антисоветчину. Очевидно настает время для работы политической полиции...

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