Разбор приговора Сталина детям

Темы дняПолитикаРазбор приговора Сталина детям Приказ 3/598 Сталин приказал расстреливать детей! Да-да, именно так поздравил страну с Днем Защиты Детей журналист Невзоров.Вернуться к статье2112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГМГеоргий МихалевОказывается палач всех народов святой был.АлександрОн просто не был палачом.Boris MaxЧем дольше Невзоров на свободе, тем больше он принесёт бед нашему народу.olga ostrogliadovaНевзоров еще тот гад...ВДВячеслав ДолининБывшее доверенное лицо Путина Неврозов никак не может быть причислен к либералам.Михаил АндреевОн не либер а просто убогое чмо пропитанное ложью ,ядом,желчью,гноем и говнищем .ВДвалерий двойнишниковОн такой же лжец, как и том, кто ему доверился!ВДвалерий двойнишниковВот такие на сегодня власти и нужны))МГМалик ГумеровДеградация Невзорова , как человека , уже зашкаливает !Александр ТретьякКак же этим пидо..сам Сталин покоя не даетВДвалерий двойнишниковРоссия сегодня-страна самых "эффективных" менеджеров в мире-обманом превратившие наибогатейшию Державу в невиданную нищете...Вот и не дает покоя Сталин!!!Насырова НатальяДа уж, уши вянут, слушая его.Валерий ПашнинА перевертыши вроде Невзорова все так работают и пишут.ВДвалерий двойнишниковТак перевертыш Невзоров и работает и пишет для перевертышей-все по "закону"Надежда ХабароваБыла бы цензура и не было бы такой чудовищно - безрассудной, фальшивой вакханалии невзоровых.ВДвалерий двойнишниковТак власть и есть безрассудной фальшивой....Strannik WeidВсе инфу от либерасни нужно перепроверять на три разаСветлана Снегинау конюха окончательно крыша улетела. по нему плачет Кащенка.ИИскандерТак он в своё время от армии в психушке отсиживался. Похоже - рецидив...WWaleryБлин, обидно как запросто обманывались с 1985 года - горбачев, яковлев, солженицын, новодворская, невзоров, "Взгляд", Демвыбор, ельцин, немцов "эхо москвы" и мн. мн. др., ... пора всех на каторгу, на Сахалин строить тоннель. Иначе страна плохо кончит. Сталину и Советскому народу победить в Отечественной войне не последнюю роль обеспечил именно 1937 год. Нет страшнее врага нежели "пятая колона". Докажите, что невзоров не работает на ЦРУ... Неужели он такой малообразованный и составил такую туфту? Ему рекомендовали или даже предложили просто озвучить антисоветчину. Очевидно настает время для работы политической полиции...WWaleryБлин, обидно как мы запросто обманывались с 1985 года - горбачев, яковлев, солженицын, новодворская, невзоров, "Взгляд", Демвыбор, ельцин, немцов "эхо москвы" и мн. мн. др., ... пора их всех на каторгу, на Сахалин строить тоннель. Иначе страна плохо кончит. Сталину и Советскому Народу победить в Отечественной войне не последнюю роль обеспечил именно 1937 год. Нет страшнее врага нежели "пятая колона". Докажите, что невзоров не работает на ЦРУ... Неужели он такой малообразованный и сам составил такую туфту? Ему рекомендовали или даже предложили просто озвучить антисоветчину. Очевидно настает время для работы политической полиции...Комментировать
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