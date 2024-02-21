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Орловские пожарные освободили из запертой квартиры заброшенного дома породистую собаку

Орловские пожарные освободили из запертой квартиры заброшенного дома породистую собаку

Сразу нескольким животным за сутки в Орловской области понадобилась помощь. Орловские спасатели накануне вытащили из западни породистую собаку, запертую в квартире заброшенного дома, и кошку, которая застряла под мотором автомобиля.

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