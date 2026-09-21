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Россияне вложили в криптовалюты 3,7 трлн рублей

Россияне вложили в криптовалюты 3,7 трлн рублей

Порядка 20 млн человек по всей стране пользуются криптовалютами, а объём их вложений в цифровые активы достигает 3,7 трлн рублей.

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