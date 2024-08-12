Путин: уникальные отечественные ноу-хау доказали эффективность на поле боя

Президент поприветствовал участников форума «Армия-2024».фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин поприветствовал участников Международного военно-технического форума «Армия-2024», отметив эффективность на поле боя уникальных российских военных ноу-хау.
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