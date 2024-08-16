Алаудинов: Спецназ «Ахмат» пленил азовца* в Курской области

Взявший на себя командование отрядом специального назначения «Ахмат» Армии России Апти Алаудинов проинформировал о том, что в четверг и пятницу в приграничной зоне Курской области были пленены пятеро солдат ВС киевского режима.
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