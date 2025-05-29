Бывший начальник ГИБДД в Фурмановском районе осужден за серию взяток

Фурмановский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району, признав его виновным в получении многочисленных взяток, в том числе в значительном размере.
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