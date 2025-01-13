Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин и Алиев всё поняли: нападение из-за крушения самолёта в Актау.

Путин и Алиев всё поняли: нападение из-за крушения самолёта в Актау.

Раннее, комментируя крушение самолета в казахстанском Актау, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в попытках «замять историю с крушением» и запутать следствие ложными фактами.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
😄😂🤣
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11 час.
Людмила Фирстова
Варлам Устрялов, ТЫ нахамил двум модераторам этого сайта.Не только твой аккаунт тебя выдал, но и полное незнание русского языка. Уходи с нашего сайта хохлобот!
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Людмила Фирстова
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