Раннее, комментируя крушение самолета в казахстанском Актау, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в попытках «замять историю с крушением» и запутать следствие ложными фактами.
Путин и Алиев всё поняли: нападение из-за крушения самолёта в Актау.
Комментарии
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Александр Иноземцев
😄😂🤣
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11 час.
Людмила Фирстова
Варлам Устрялов, ТЫ нахамил двум модераторам этого сайта.Не только твой аккаунт тебя выдал, но и полное незнание русского языка. Уходи с нашего сайта хохлобот!
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3 час.
Людмила Фирстова
В отличии от тебя Александр Иноземцев не только имеет высшее образование, но и ученую степень...
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2 час.
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