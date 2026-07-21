Сотрудникам складов Wildberries не сократят выплаты из-за эвакуации

Новые правила стали частью комплекса дополнительных мер по повышению безопасности на логистических объектах Компания Wildberries сохранит привычный уровень выплат сотрудникам логистических центров, если работа складов будет временно приостановлена из-за эвакуации.
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