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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сотрудникам складов Wildberries не сократят выплаты из-за эвакуации

Сотрудникам складов Wildberries не сократят выплаты из-за эвакуации

Новые правила стали частью комплекса дополнительных мер по повышению безопасности на логистических объектах Компания Wildberries сохранит привычный уровень выплат сотрудникам логистических центров, если работа складов будет временно приостановлена из-за эвакуации.

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