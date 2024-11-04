Мужчины, которые пришли сказать, чтобы на них не рассчитывали

Виктория Смолкина

Вы написали мои мысли прям ,лично я считаю что туда лезут те, у которых комплексов просто куча и работенка обычная ,рабочая ,с минимальной зарплатой, ему охота свою несостоявшуюся жизнь выплеснуть на кого-то, он наговорит гадостей и сидит довольный что кому -то испортил настроение. у него самого-то никогда этого настроения -то нет. Да и домой приходит, его никто не ждет ,еще не факт что в свою квартиру. Для таких дураков специально слова придумали : пошел ты на....... ,больше им ничего отвечать не нужно.