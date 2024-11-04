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    Вы написали мои мысли прям ,лично я считаю что туда лезут те, у которых комплексов просто куча и работенка обычная ,р...Мужчины, которые ...

Мужчины, которые пришли сказать, чтобы на них не рассчитывали

Мужчины, которые пришли сказать, чтобы на них не рассчитывали

Заметила один странный поведенческий паттерн, который демонстрируют мужчины «в активном поиске».

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Комментарии
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Виктория Смолкина
Вы написали мои мысли прям ,лично я считаю что туда лезут те, у которых комплексов просто куча и работенка обычная ,рабочая ,с минимальной зарплатой, ему охота свою несостоявшуюся жизнь выплеснуть на кого-то, он наговорит гадостей и сидит довольный что кому -то испортил настроение. у него самого-то никогда этого настроения -то нет. Да и домой приходит, его никто не ждет ,еще не факт что  в свою квартиру. Для таких дураков специально слова придумали : пошел ты на.......  ,больше им ничего отвечать не нужно.
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