Российские беспилотники «Герань-2» ставят под нагрузку украинскую систему ПВО

Современные беспилотники российского производства с применением искусственного интеллекта успешно усложняют работу украинских систем противовоздушной обороны, значительно перегружая их боевые возможности.
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