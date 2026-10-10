Шнякин о неназначенном пенальти в матче «Зенита» и «Краснодара»: «Крутейший эпизод, охренительно сложный. Респект Танашеву за вольфрамовые яйца»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в пользу « Зенита » в матче с « Краснодаром » в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:2).