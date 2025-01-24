Прогноз погоды в Крыму на 24 января 🌧 В Симферополе +11 и небольшой дождь В Севастополе +10 и небольшой дождь В Евпатории +10 и небольшой дождь В Черноморском +10 и небольшой дождь В Джанкое +11 и небольшой дождь В Ялте +9 и небольшой дождь В Алуште +10 и небольшой дождь В Керчи +8 и небольшой дождь В Армянске +10 и небольшой дождь В Красноперекопске +10 и небольшой дождь В Бахчисарае +11 и небольшой дождь В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +9 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.