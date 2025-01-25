⚽️ ИГРЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА Первенства городского поселения город Новоаннинский по мини-футболу, посвящённого памяти выдающегося тренера Александра Петровича Овчинникова.
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⚽️ ИГРЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА Первенства городского поселения город Новоаннинский по мини-футболу, посвящённого памяти выдающегося тренера Александра Петровича Овчинникова.