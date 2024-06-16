Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении людей в Москве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела об отравлении людей в Москве едой из службы доставки, сообщило ведомство в соцсетях.
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