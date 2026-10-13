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ИА Регнум

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Биолог Китаев предрек замещение российских божьих коровок азиатскими

Биолог Китаев предрек замещение российских божьих коровок азиатскими

Азиатские божьи коровки, которые с начала октября массово появляются в квартирах москвичей, могут угрожать местным видам насекомых, особенно семиточечной и двухточечной божьим коровкам.

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