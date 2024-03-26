«Молодежный центр» в Иванове начал запись подростков в летние трудовые отряды

Летом 2024 года городские власти планируют трудоустроить более 1000 человек.Ивановская мэрия сообщила, что в областном центре стартовал прием документов от подростков, которые хотят на лето устроиться в трудовые отряды.
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