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«Молодежный центр» в Иванове начал запись подростков в летние трудовые отряды

«Молодежный центр» в Иванове начал запись подростков в летние трудовые отряды

Летом 2024 года городские власти планируют трудоустроить более 1000 человек.Ивановская мэрия сообщила, что в областном центре стартовал прием документов от подростков, которые хотят на лето устроиться в трудовые отряды.

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