Политолог Аркатов о признании ДНР и ЛНР: Россия спасла тысячи жизней от ужасной бойни

Политолог Аркатов о признании ДНР и ЛНР: Россия спасла тысячи жизней от ужасной бойни

Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам страны. Лидер заявил, что считает необходимым признать ЛНР и ДНР, так как другие стороны не рассматривают никакого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

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