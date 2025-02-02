Фанаты «Оттавы» освистали гимн США перед игрой с «Миннесотой». Ранее Трамп ввел пошлины на импорт из Канады и говорил, что хочет сделать ее 51-м штатом

Инцидент произошел незадолго до начала матча регулярного чемпионата НХЛ. За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов (пошлин) на канадский импорт.
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