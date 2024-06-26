В Steam вышел ремейк Riven от создателей культовой Myst. У игры уже 87% положительных отзывовКомпания Cyan Worlds Inc выпустила на PC приключенческую головоломку от первого лица Riven, которая представляет собой ремейк одноименного графического квеста, вышедшего в 1997 году и являющегося продолжением культовой Myst.