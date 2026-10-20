Светлый образ Зеленского в западной пропаганде изрядно потускнел за последние год-полтора: коррупционные скандалы, провальный военный пиар-план вроде "40-дневного принуждения России к миру"… И вдруг в октябре образ Зеленского в американских и европейских СМИ заиграл новыми красками – его стали изображать героем, способным противостоять и Путину, и Трампу.