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Депутат предложил перекрасить Пентагон в "цвет дурдома"

Депутат предложил перекрасить Пентагон в "цвет дурдома"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием заявление представителя минобороны США об обмене ядерными ударами и предложил перекрасить здание Пентагона в желтый цвет по аналогии с психиатрическими лечебницами.

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