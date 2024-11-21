Депутат предложил перекрасить Пентагон в "цвет дурдома"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием заявление представителя минобороны США об обмене ядерными ударами и предложил перекрасить здание Пентагона в желтый цвет по аналогии с психиатрическими лечебницами.