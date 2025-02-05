Сенаторы-демократы провели в Вашингтоне уличную акцию против Маска

Демократы-законодатели из Сената США организовали уличную акцию в Вашингтоне, где выступили с критикой в отношении американского миллиардера Илона Маска, возглавляющего департамент эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE).
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