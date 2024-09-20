Схрон со врывчаткой заложил в заброшке житель Коченевского района

Историю эту можно назвать историей про нездоровое любопытство и неудачные находки. В августе 2023 года в селе Крутологово мужчина обнаружил полимерный пакет, в котором находились электродетонатор мгновенного действия и взрывное устройство малой мощности со взрывчатым веществом.