В Грузии взяли одного из вожаков майдана — медиаменеджера, содомита и члена клуба «Что? Где? Когда?»

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Всем этим молодым фашиствующим и беснующимся потомкам публики, которую привёл в наш многонациональный Тифлис (эти фашисты переименовали его в Тбилиси) - столицу всего Закавказья бандит-большевик Л. Берия так и хочется сказать: "Если вам не нравится жить в многонациональной древней стране с её традициями, как Грузия, то, пожалуйста, - ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, ЕВРОПА! Захватите с собой и своих гомиков и лезбианок!" В искусственно созданной Груз. ССР бандиты-большевики записали - грузинами, всех своих соратников, представителей западных племён типа «габуний» и «звиадов гамсахурдий» и других коренных жителей Закавказья, беспомощных перед их террором и превратили Груз. ССР в тюрьму народов. Это Берия и его соратники бандиты-большевики в Москве, используя прогрессивную теорию Маркса, разделили искусственно Российскую Империю, включая Закавказье на квази-республики - Груз.ССР, Аз. ССР и Арм.ССР, создав региональные фашиствующие власти, чьи деяния мы сейчас расхлёбываем, в том числе и на Украине. В искусственно созданных образованиях они поставили у власти своих фашиствующих соратников, которые творили всё, что им вздумается со своими народами , только бы поддерживали их власть. А этот субъект "гварамия" и ему подобные мрази опозорили не только своё племя мегрелов, которое было наравне с другими западными племенами включено Л. П. Берией в искусственно созданный грузинский народ, а бандиты-большевики же подарили им и Центр всего Кавказа город - государство Тифлис (сейчас его называют Тбилиси), но и опозорили весь Кавказ. Вместо того, чтобы благодарить Россию за спасение от резни турок и персов, эти нацисты оскорбляют Президента России. Но к счастью, в Тифлисе ещё остались настоящие тифлисцы, и они оказались не беззащитны перед этими отморозками. При распаде СССР эти фашисты чинили погромы домов тифлисцев, поджигали театры во время детских спектаклей. Это они, чувствуя свою безнаказанность, пошли войной на Абхазию и Южную Осетию, пытались насильственно окрестить аджарцев – мусульман, считая своими все территории Кавказа, которые им достались при СССР, и также, как современные западные украинцы забыли своих настоящих создателей.