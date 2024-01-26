Главный гаишник России оценил дороги Свердловской области. Фото

Дороги в Свердловской области оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности движения. Такую оценку по итогам встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым дал глава ГИБДД России Михаил Черников.
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