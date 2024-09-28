Александр Саинсус: "Фермерам Молдовы нужно менять парадигму мышления"

Фермерам Молдовы нужно менять парадигму мышления и уходить от пахотного земледелия, которое сейчас больше неприменимо к нашим нынешним условиям и ведет к потерям из-за сильных стихийных бедствий, смыва ливнями плодородного слоя почвы.